Построен третий опытный самолёт МС-21-300

https://news.ru/storage/news/106e63ba9e791fe13f638fbc6833e0cc/d1a3ad3b-1f2f-4c52-8c19-00c88033790d_850.jpg irkut. com/Global Look Press

Завершена постройка третьего опытного самолёта МС-21-300, машина передана на лётные испытания. На Иркутском авиазаводе началась сборка четвёртой машины.

«Постройка нового самолёта и сертификационные испытания первых машин подтверждают, что программа МС-21 уверенно развивается», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Лётные и наземные испытания опытных МС-21 в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения.

«Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолётов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам», — сообщил президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.

Ранее News.ru писал, что Россия разработает свой сверхзвуковой пассажирский самолёт. Об этом сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало. Ориентировочная дата создания — 2025−2030 годы. Демонстрационные модели появятся раньше — в 2021-м, а в 2023-м конструкторы подготовят проект прототипа. По словам Сыпало, новые разработки отличаются подходом к их проектированию — в основе лежит продуманная системность.