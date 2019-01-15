Посольство в Судане обвинило Times в демонизации России

Публикации британского издания Times и ему подобных являются откровенным фейком и направлены на демонизацию России и её внешней политики. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Судане Владимир Томский.
Таким образом он прокомментировал статью Times о якобы присутствии в столице Судана Хартуме русскоговорящих наёмников из ЧВК Вагнера, которые поддерживают действующего главу государства и занимаются подавлением акций протеста против правительства.
Томский подчеркнул, что российские специалисты из негосударственных структур подобной деятельностью не занимаются «по определению». Они выполняют иные задачи, которые связаны с подготовкой местных силовиков, что предусмотрено соответствующими контрактами. При этом представитель посольства добавил, что это не является секретом, сообщает РИА Новости.
Протесты в Судане вспыхнули в конце декабря. Поводом для них послужил резкий рост цен на хлеб на фоне его дефицита. Протестующие требуют смены власти. В стычках с полицией, согласно последним данным, погибли 24 человека.