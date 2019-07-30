https://static.news.ru/photo/9bcf1038-b399-11e9-ae96-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/电竞小火车

Китайская девушка-стример под псевдонимом Your Highness Qiaobiluo разочаровала некоторых поклонников. В рамках недавнего прямого включения зрители из-за глюка увидели её настоящее лицо, и оказалось, что она гораздо старше, чем думали пользователи.

Your Highness Qiaobiluo — справа

На стриме с влогером Qingzi лицо Qiaobiluo закрывала картинка. «Девушка» заявила, что не может показать себя, пока не получит донатов (денежное поощрение стримера зрителем) на сумму 100 тысяч юаней (чуть больше 920 тысяч рублей). Qiaobiluo лишь описала себя как «привлекательную ведущую».

Инцидент стал одной из главной тем китайских теленовостей. До стрима женщина изменяла лицо на фотографиях и роликах в соцсетях при помощи различных фильтров, в том числе и омолаживающих.

Некоторые юзеры назвали сокрытие внешности 58-летней женщины мошенничеством. Другие отметили, что Qiaobiluo не первая, кто прибегает к искусственному улучшению. Третьи позлорадствовали над недовольными, добавив, что именно такого исхода заслуживают люди, которые жертвуют стримерам.

Тем не менее произошедшее пошло женщине на пользу — количество её подписчиков увеличилось со 120 тысяч до полумиллиона, а сама Qiaobiluo, прозванная «бабулей», стала самым популярным стримером на платформе DouYu.

В середине июля News.ru рассказал, что журнал Time составил список из 25 самых влиятельных людей в Интернете. В него вошли политики, музыканты, общественные деятели, блогеры и даже автор фотографии куриного яйца, которая в январе вызвала настоящий ажиотаж в Instagram.