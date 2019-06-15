https://static.news.ru/photo/9c28f394-905f-11e9-ab02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Felix Adamo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple заблокировала пользователям старых компьютеров MacBook доступ к интернет-магазину Apple через встроенный браузер Safari.

При попытке входа в него те, кто давно не обновлял операционную систему macOS, увидели надпись «неподдерживаемая версия браузера». Теперь, чтобы получить доступ, необходимо установить OS X 10.10.5 Yosemite или новее. Кроме того, должен быть обновлён сам браузер Safari до версии 10.1.2 и выше, передаёт портал Astera .

Через Chrome и Firefox вход также невозможен. Предположительно, доступ закрыт для повышения безопасности покупок и привлечения внимания к новым современным компьютерам Apple.

Ранее News.ru писал о том, что браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.