Проблемы в работе магазина приложений AppStore зафиксировали пользователи всего мира.
Со сбоями столкнулись жители России, Соединённых Штатов, Великобритании, Белоруссии, Германии, Франции, Швейцарии и Бразилии, свидетельствую данные
Пользователи рассказали об ошибках во время подключения, входа в аккаунт и на сайт.
Ранее News.ru писал, что корпоративный мессенджер Slack работает с ошибками у пользователей всего мира. Большинство сообщений об ошибках отправляли жители Соединённых Штатов, Японии, Великобритании, Украины и России.