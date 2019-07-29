https://static.news.ru/photo/4bba095e-b231-11e9-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проблемы в работе магазина приложений AppStore зафиксировали пользователи всего мира.

Со сбоями столкнулись жители России, Соединённых Штатов, Великобритании, Белоруссии, Германии, Франции, Швейцарии и Бразилии, свидетельствую данные Downdetector .

Пользователи рассказали об ошибках во время подключения, входа в аккаунт и на сайт.

Ранее News.ru писал, что корпоративный мессенджер Slack работает с ошибками у пользователей всего мира. Большинство сообщений об ошибках отправляли жители Соединённых Штатов, Японии, Великобритании, Украины и России.