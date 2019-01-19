Уникальный подводный аппарат протестируют на Байкале

https://news.ru/storage/news/c9a5af8ed5c84b3106e42ec323528df2/1384f6c6-6ab7-4e93-8618-b9b0d9419271_850.jpg Andrey Nekrasov / Media Drum/Global Look Press

Инженеры Центра компетенций НТИ «Сенсорика», созданного на базе Национального исследовательского университета МИЭТ, разрабатывают уникальный аппарат для выполнения подводных исследований. Он будет ориентироваться под водой при помощи анализа видеоизображений.

Испытания устройства пройдут на озере Байкал весной 2019 года. Ученые протестируют функцию ориентирования и сопровождения объектов. После этого аппарат будет готов к серийному производству.

Благодаря уникальной системе анализа изображений разработка не нуждается в GPS или других навигационных системах. Он сам корректирует траекторию своего движения без участия оператора, сообщает IRK.ru.

Ранее News.ru писал, что Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». В качестве предполагаемых носителей беспилотника рассматриваются атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», а также субмарина спецназначения «Хабаровск».