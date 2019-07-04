https://static.news.ru/photo/c8076c40-9e63-11e9-b21f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК), которая является «дочкой» РЖД и занимается дальними перевозками, получила предложение АО «Вагонреммаш» о создании нового вагона. Компановка изделия будет выполнена по типу плацкарта, но с более длинными спальными местами и без боковых полок.

Изюминка нового вагона — перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторы по всей длине полки. Стандартный плацкарт имеет 54 спальных места длинной 166,5 см. Новый вагон — 40 мест, однако длина полок в нём составит не менее 184 см, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов попросил главу РЖД Олега Белозёрова создать специальные вагоны для холостых мужчин и незамужних дам, которые могли бы познакомиться во время своего путешествия. Он подчеркнул, что в поездах дальнего следования есть отдельные вагоны по классам.