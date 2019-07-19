https://static.news.ru/photo/3a3e7082-aa2c-11e9-bef7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Учёные Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) намерены выпустить первый российский 3D-принтер. Устройство, экспериментальный образец которого может появиться в 2020 году, будет печатать блюда для лечебного, спортивного и детского питания.

По словам директора МГУПП Михаила Балыхина, напечатанные продукты будут стоить на 40% дешевле еды, приготовленной шеф-поваром. На принтере можно будет изготавливать полужидкие функциональные ингредиенты.

Цель создания принтера — не просто обеспечить людей едой, но и позволить им придерживаться сбалансированного функционального питания, в котором очень важны аминокислотный баланс, калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

Балыхин отметил, что принтер планируется модифицировать, чтобы сделать его доступным для каждой семьи. Эта работа будет завершена в конце 2020 — начале 2021 года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Роскосмос сообщил, что крупногабаритные сооружения лунной базы будут созданы при помощи аддитивных технологий (3D-печать) и местных ресурсов. Строительство начнётся во время третьего этапа освоения Луны, после краткосрочных экспедиций.