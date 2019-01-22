Пиксельные костюмы и новый режим появятся в Resident Evil 2

https://news.ru/storage/news/2a6eba35bd3bb5c783df38470cc56ed8/b1e816ae-4e71-478f-acd9-2a000f4b5bdc_850.jpg Скриншот Crowbcat/youtube.com

Компания Capcom рассказала о дополнительном контенте для ремейка ужастика Resident Evil 2. Гардероб главных героев пополнится классическими костюмами, которые представляют собой низкополигональные модельки протагонистов.

На старте игроки смогут их получить за специальные PSN Point Cards (вопрос эксклюзивности пока остаётся открытым). Костюмы станут бесплатными 22 марта.

Кроме того, разработчики анонсировали для проекта специальный режим The Ghost Survivors, который, как отметила Capcom, будет «очень реиграбельным» благодаря случайным элементам. Игроки смогут управлять разными героями, трёх из которых уже объявили: владелец оружейного магазина Роберт Кендо, член подразделения USS и дочь мэра Раккун-Сити Катерина. The Ghost Survivor поделят на три главы, действие которых будет происходить в альтернативной реальности RE 2. Бесплатный режим появится после релиза игры.

Resident Evil 2 выйдет 25 января на PC, PS4 и Xbox One.