https://static.news.ru/photo/a6ea3052-a948-11e9-b9a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: GET.SPb/facebook.com

Санкт-петербургская компания «Горэлектротранс» планирует в 2024 году выпустить на городские линии энергосберегающие трамваи на водородном топливе. Об этом рассказал глава службы технической политики предприятия Сергей Китаев.

Он пояснил, что двигатель трамвая имеет автономный источник питания — устройство, работающее на взаимодействии водорода с воздухом. В движение транспортное средство приводит электрический ток, образующийся в результате химической реакции. В связи с этим трамваю не требуется дорогостоящая контактная сеть.

Ходовые испытания тестовой модели трамвая запланированы на сентябрь 2019 года. Они пройдут в Московском районе Северной столицы, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Москве прошёл парад старинных трамваев. Мероприятие дало старт празднованию Дня столичного транспорта.