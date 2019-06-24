https://static.news.ru/photo/59d778be-965c-11e9-8b6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/techrabies

Компания Xiaomi назвала дату демонстрации первых смартфонов новой серии CC. Аппараты Mi CC9 и Mi CC9e покажут публике 2 июля.

Вместе с датой в Сеть также утекли возможные характеристики устройств. Mi CC9e должен получить 5,97-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей и каплевидным вырезом, тройную основную камеру на 48,8 и 5 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также батарею ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Аппаратной основой устройства стали процессор Snapdragon 710, до 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти.

Mi CC9 оснастят 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с таким же разрешением и вырезом, тройной задней камерой на 48, 16 и 12 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Смартфон также получит Snapdragon 730, до 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб флеш-памяти.

Устройства будут работать под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Базовая версия Mi CC9e (6/64 Гб) обойдётся пользователям в $233, версия Mi CC9 с 6/64 Гб — $378.

Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, как расшифровывается название новой линейки смартфонов. Серия нацелена на яркий и креативный дизайн (colorful and creative), а её разработкой занимается самый молодой коллектив производителя — команда Chic & Cool 90.