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Парламент Израиля распустят из-за ортодоксальных евреев

Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов. Причиной этого стали разногласия с ультраортодоксальными евреями.

Так, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид отказался поддержать законопроект, который предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По словам Лапида, коалиция согласовала с ультраортодоксами сделку, по которой они получат дополнительное финансирование, покрывающее штрафы за уклонение от армии.

«Это не законопроект, это сделка по сбору денег для ультраортодоксов. Наша партия не платит уклонистам», — приводит газета Jerusalem Post слова Лапида.

В результате без поддержки партии «Еш Атид» законопроект не пройдёт в парламенте.

Всеобщее голосование должно состояться в апреле 2019 года. Нетаньяху при этом поклялся сформировать прежнюю коалицию после выборов.

Со времён создания Государства Израиль ультраортодоксы были освобождены от службы. Раньше речь шла о нескольких сотнях человек. Но к 2002 году их число значительно возросло, и был принят закон, по которому юноши-харедим также могут быть призваны в ЦАХАЛ.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в коррупции. Он выразил уверенность, что прокуратура не найдёт оснований для передачи дела в суд, «потому что ничего не было», подчеркнул глава правительства.


#израиль #армия
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