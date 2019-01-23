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Открыта бронь космического отеля на орбите Земли

OrionSpanInc/facebook.com

технологии [ версия для печати ]

Первую гостиницу класса «люкс» в открытом космосе планирует открыть американская компания Orion Span. Отель «Станция Аврора» будет построен в 322 км от поверхности Земли прямо на орбите.

Отель будет совершать один оборот вокруг планеты за 90 минут, таким образом, за сутки можно будет увидеть 16 восходов и закатов. Одновременно в космическом номере смогут находиться 6 человек, включая двух членов экипажа. Все время они будут находиться в невесомости.

В отеле создадут все необходимые условия для проживания, к каким привык человек: высокоскоростной Wi-Fi и мобильная связь, это позволит общаться с друзьями и родственниками при помощи обычных гаджетов.

«Гости отеля будут не только наблюдать за закатами и рассветами, они будут участвовать в реальных космических исследованиях, таких как выращивание растений в космосе. После их позволят забрать домой на Землю в качестве сувенира», — сказал гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер.

Размеры «Авроры» — 13 на 4 метра, а объём 160 кубических метров.

Ожидается, что уже через четыре года, в 2022 году, первые постояльцы смогут воспользоваться услугами отеля. 12-дневное путешествие будет стоить от $9,5 млн. В эту сумму будет входить доставка на станцию и обратно, питание лучшими космическими рационами и проживание на станции в уютных индивидуальных боксах.

Забронировать номер можно уже сейчас, перечислив аванс в размере $80 тыс.

Стоимость проживания обойдётся в разы меньше, чем космическим туристам в 2001−2009 годах, которым полёт обошелся в $20−40 млн, отмечается на сайте Orion Span.

Воспользоваться услугами космического отеля может любой желающий, но перед полетом нужно будет пройти трёхмесячный курс подготовки, информирует «Ридус».

После каждого рейса «Авроры» вся внутренняя отделка отеля будет меняться на новую. Сейчас компания Orion Span ищет инвесторов, которые помогли бы с постройкой станции на орбите.

Как сообщал News.ru, индийская организация космических исследований в рамках подготовки к запуску пилотируемых космических полётов «Гаганйаан» отправит на околоземную орбиту робота-гуманоида. Автомат поможет оценить реакцию человеческого организма на среду, созданную системой жизнеобеспечения космического аппарата.


#туризм #космос #путешествия #МКС
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