Компанию Oppo в рамках MWC Shanghai анонсировала коммуникационную технологию MeshTalk. Она позволяет пользователям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Радиус действия MeshTalk составляет всего 3 км, однако в переполненных людьми областях он может увеличиться за счёт ретрансляции сигналов между устройствами. Девайсы Oppo смогут создавать специальные локальные сети и обмениваться данными друг с другом без необходимости использования базовых станций.
Как отмечают в компании, MeshTalk не окажет значительного влияния на срок службы батареи, а сами устройства смогут работать в 72-часовом режиме ожидания, чтобы юзеры
Ранее News.ru рассказал, что Oppo представила первую в мире фронтальную камеру, размещённую под дисплеем.