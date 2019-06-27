https://static.news.ru/photo/663da62a-98bc-11e9-9e0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mao Siqian/Xinhua/Global Look Press

Компанию Oppo в рамках MWC Shanghai анонсировала коммуникационную технологию MeshTalk. Она позволяет пользователям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.

Радиус действия MeshTalk составляет всего 3 км, однако в переполненных людьми областях он может увеличиться за счёт ретрансляции сигналов между устройствами. Девайсы Oppo смогут создавать специальные локальные сети и обмениваться данными друг с другом без необходимости использования базовых станций.

Как отмечают в компании, MeshTalk не окажет значительного влияния на срок службы батареи, а сами устройства смогут работать в 72-часовом режиме ожидания, чтобы юзеры смогли ими воспользоваться в чрезвычайных ситуациях при малом заряде.

Ранее News.ru рассказал, что Oppo представила первую в мире фронтальную камеру, размещённую под дисплеем.