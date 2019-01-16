Oppo показала камеру с 10-кратным оптическим зумом

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Компания Oppo в ходе специального мероприятия представила камеру для смартфонов с 10-кратным оптическим зумом. Разработчикам удалось реализовать это решение, совместив датчик с 5-кратным зумом и широкоугольный объектив.

По словам представителей компании, модули покрывают фокусное расстояние 15,9–159 мм в 35-мм эквиваленте. Новинка Oppo также имеет функцию стабилизации изображения Dual OIS для основной камеры и телеобъектива. Производитель пообещал продемонстрировать образцы в Барселоне в феврале в рамках выставки MWC 2019.

Кроме того, Oppo показала новую разработку в области биометрической защиты. Представленная технология аналогична той, которую президент Xiaomi представил ранее. Новый сенсор будет в 15 раз больше того, что используется в R17. Он также сможет считывать два пальца одновременно.

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