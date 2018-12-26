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Oppo анонсировала голосового помощника Breeno

Конференция разработчиков OPPO-2018 keke289.com

Конференция разработчиков OPPO-2018

технологии [ версия для печати ]

Oppo представила собственного голосового помощника Breeno в рамках ежегодной конференции разработчиков. Умный помощник, как отметили в компании, объединяет восприятие, принятие решений и обучение.

Благодаря естественному мультимодальному взаимодействию пользователи могут пользоваться персонализированным сервисом. Философия Breeno, по словам разработчиков, заключается в трёх словах — «открывать, делиться и творить». Oppo надеется, что Breeno станет универсальным экологическим центром IoT (Интернета вещей).

Ассистент включает в себя несколько модулей, отвечающих в том числе и за советы, распознавание экрана, голос, вождение и предложение. Например, в аэропорту он может автоматически показать пользователю информацию о выходе на посадку, рейсе и о том, кому позвонить.

По словам вице-президента компании, в будущем Breeno станет открытой платформой для возможностей искусственного интеллекта Oppo.

Ранее News.ru рассказал, что программист Рич Уайтхаус смог «научить» робота-пылесоса создавать карты для оригинальной Doom. Он написал специальный скрипт DOOMBA для Noesis, инструмента для «предварительного просмотра и конвертации сотен форматов моделей, изображений и анимации».


#oppo #голосовыепомощники #breeno
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