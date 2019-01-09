Операторов обяжут хранить трафик на оборудовании РФ

https://news.ru/storage/news/70fe74d1c3400596bbaa44684267813a/d231a6aa-3179-4f94-a44d-3ff8331249cd_850.jpg Daniel Schoenen/imagebroker.com/Global Look Press

Минкомсвязь РФ предлагает обязать операторов связи хранить трафик пользователей на отечественном оборудовании.

«Это позволит обеспечить информационную безопасность российской инфраструктуры в условиях санкционной политики, а также поможет противостоять атакам хакеров», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

Принятие проекта, по мнению разработчиков, не повлечет дополнительных затрат для предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Ранее News.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило за изменение законодательства в области персональных данных. По мнению замглавы ведомства Алексея Волина, в нынешнем виде нормы затрудняют развитие многих сфер деятельности, в том числе журналистики. Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи в течение 6 месяцев хранить весь трафик клиентов, в первую очередь звонки, СМС-сообщения и электронную почту. Официально так называемый «закон Яровой» вступил в силу с 1 июля 2018 года.