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Операторов обяжут хранить трафик на оборудовании РФ

Daniel Schoenen/imagebroker.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Минкомсвязь РФ предлагает обязать операторов связи хранить трафик пользователей на отечественном оборудовании.

«Это позволит обеспечить информационную безопасность российской инфраструктуры в условиях санкционной политики, а также поможет противостоять атакам хакеров», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

Принятие проекта, по мнению разработчиков, не повлечет дополнительных затрат для предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Ранее News.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило за изменение законодательства в области персональных данных. По мнению замглавы ведомства Алексея Волина, в нынешнем виде нормы затрудняют развитие многих сфер деятельности, в том числе журналистики. Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи в течение 6 месяцев хранить весь трафик клиентов, в первую очередь звонки, СМС-сообщения и электронную почту. Официально так называемый «закон Яровой» вступил в силу с 1 июля 2018 года.


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