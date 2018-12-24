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OneWeb предложил РФ долю в проекте в обмен на частоты

instagram.com/NASA

технологии [ версия для печати ]

Американский спутниковый оператор OneWeb предложил РФ купить миноритарную долю в масштабном телекоммуникационном проекте, благодаря которому будет создана сеть из 900 низкоорбитальных спутников для покрытия всего мира высокоскоростным Интернетом. В обмен на долю компания запрашивает частоты для работы в России.

«Топ-менеджеры OneWeb предложили правительству РФ подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта в случае, если компании выделят частоты для работы в России», — сообщили Reuters источники в Кремле и российском правительстве.

OneWeb уже больше года пытается получить частоты для работы в России. ФСБ препятствует этому, аргументируя тем, что проект может быть использован в разведывательных целях. Успех в реализации этого проекта зависит и от Роскосмоса, который должен принять участие в выводе спутников на околоземную орбиту.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос подал иск в арбитражный суд Москвы в отношении частной космической компании «Даурия», которая занималась разработкой спутников МКА-Н. Согласно документам, опубликованным на сайте суда, госкорпорация намерена взыскать с исполнителей 274 млн рублей. Запуск 73 спутников на ракете-носителе «Союз-2.1а» состоялся в июле прошлого года на Байконуре. В итоге оказалось, что у двух аппаратов США были перепутаны орбиты, а несколько малых спутников не вышли на связь. В их числе оказались и спутники МКА-Н.


#роскосмос #операторы #спутники
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