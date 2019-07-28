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Разработчики компании Facebook, которые занимались созданием мессенджера WhatsApp, планируют выпустить приложение для платформы iPadOS.

WhatsApp разрабатывает новую систему, позволяющую одновременно использовать одну и ту же учётную запись на большом количестве устройств. Пользоваться можно будет основной учётной записью WhatsApp на iPad (когда приложение будет доступно), не удаляя её со своего iPhone, сообщает Phonearena.

Как писал News.ru, в новой версии WhatsApp полностью исчезнет любая возможность экспортировать изображение профиля контактов. В чатах появятся закреплённые предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений. В уведомлениях будет предложено обновить приложение для устранения этого бага. Также разработчики хотят внедрить функцию быстрого редактирования медиафайлов.