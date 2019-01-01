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Объединение трамвая с монорельсом проработают к лету

АГН "Москва"

технологии [ версия для печати ]

Проект объединения линий столичного трамвая с монорельсом могут подготовить до июля 2019 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, демонтировать линию монорельса не планируется, так как она является историческим наследием.

Чиновник отметил, что трамвайное движение может быть организовано прямо по монорельсу, причём его привяжут к существующими станциями.

Предполагается продлить трамвайную линию, которая проходит по улице Академика Королёва до существующей Краснопресненской трамвайной сети на улице Костякова, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что московские власти не рассматривают проекты демонтажа монорельсовой дороги. По его словам, данный вид общественного транспорта ждёт реконструкция.


#москва #трамваи #проект #монорельс
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