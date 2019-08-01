https://static.news.ru/photo/9cb60e8e-b4d4-11e9-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную рекламу на видеосервисе YouTube.

Мошенники покупали таргетированную рекламу на хостинге и в ней обещали жертвам материальное вознаграждение за прохождение опроса или в виде благотворительной выплаты, переход по ссылке вёл на фишинговый сайт, сообщает « Интерфакс ».

Эксперты успели предотвратить около 17 миллионов переходов на вредоносные сайты и призывают пользователей использовать антивирусы с технологией распознавания фишинговой угрозы.

Как писал News.ru ранее, социальная инженерия стала основным способом, который используют кибермошенники, чтобы украсть деньги людей. Только в России в 80% случаев злоумышленники пытаются таким образом похитить средства клиентов банков, рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.