Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную рекламу на видеосервисе YouTube.
Мошенники покупали таргетированную рекламу на хостинге и в ней обещали жертвам материальное вознаграждение за прохождение опроса или в виде благотворительной выплаты, переход по ссылке вёл на фишинговый сайт, сообщает «
Эксперты успели предотвратить около 17 миллионов переходов на вредоносные сайты и призывают пользователей использовать антивирусы с технологией распознавания фишинговой угрозы.
Как писал News.ru ранее, социальная инженерия стала основным способом, который используют кибермошенники, чтобы украсть деньги людей. Только в России в 80% случаев злоумышленники пытаются таким образом похитить средства клиентов банков, рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.