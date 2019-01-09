Новый трейлер Metro Exodus показывает постапокалиптическую Россию

Студия 4A Games опубликовала сюжетный трейлер постапокалиптического шутера «Метро: Исход». Рассказчиком в ролике выступает Анна, жена главного героя Артёма, которая вместе с ним и несколькими членами Ордена Спарты отправились в путешествие по российским пустошам.
По сюжету игрокам предстоит покинуть тоннели Московского метрополитена, чтобы найти новую жизнь на востоке страны. Авторы подготовили несколько огромных локаций, цикл смены дня и ночи и динамическую погоду, а также возможность прокатиться на паровозе «Аврора».
В течение пяти дней, с 7 по 11 января, студия пообещала сделать пять анонсов. Помимо вышеупомянутого сюжетного трейлера разработчики также объявили о фоторежиме, который будет доступен игрокам вместе в день релиза «Метро: Исход».
Экшен поступит в продажу на PC, PS4 и Xbox One 15 февраля. News.ru включил шутер в список самых ожидаемых игр 2019 года, с которым можно ознакомиться по ссылке.