Новый трейлер Days Gone рассказывает о преимуществах байка

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Sony выпустила новый трейлер постапокалиптического экшена Days Gone («Жизнь после»). Ролик посвящён «железному коню» главного героя, который не только станет его лучшим напарником, но и, по словам разработчиков, не раз спасёт ему жизнь.

Игроки смогут модернизировать транспортное средство, которое также будет служить точкой воскрешения. Во время перемещения по игровому миру герой будет сталкиваться с бандами мародёров, расставляющих ловушки на дорогах и исследующих места с припасами.

Заражённые зоны влияют на число фрикеров в регионе, поэтому их зачистка уменьшает популяцию врагов и открывает маршруты быстрого перехода. Помимо безопасных убежищ, где игроки могут переждать ночь, создатели также подготовили блокпосты NERO с полезными предметами.

«Жизнь после» выйдет только на PS4 26 апреля.

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