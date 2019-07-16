https://static.news.ru/photo/b2eb0e9e-a7bd-11e9-abcf-fa163e074e61_1024.jpg Испытание модели в аэродинамической трубе Фото: NASA

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) в течение пяти лет экспериментально изучали активные методы подавления волнового сопротивления. Результатом их работы стал новый способ борьбы с тряской самолёта на околозвуковых скоростях.

По словам экспертов, последствия этого явления для воздушного судна могут быть весьма плачевными: вплоть до полного разрушения крыла.

Новый метод предотвращения тряски заключается в тангенциальном выдуве струи сжатого воздуха из щелевого сопла на верхнюю плоскость крыла. Испытания в аэродинамической трубе ЦАГИ показали эффективность выбранной технологии.

Одновременно с этим проводились исследования пассивного способа воздействия на трансзвуковое обтекание с помощью струйных вихрегенераторов. Вихри стабилизируют положение крыла, ослабляя тряску, передаёт РИА Новости .

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