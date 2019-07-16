Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) в течение пяти лет экспериментально изучали активные методы подавления волнового сопротивления. Результатом их работы стал новый способ борьбы с тряской самолёта на околозвуковых скоростях.
По словам экспертов, последствия этого явления для воздушного судна могут быть весьма плачевными: вплоть до полного разрушения крыла.
Новый метод предотвращения тряски заключается в тангенциальном выдуве струи сжатого воздуха из щелевого сопла на верхнюю плоскость крыла. Испытания в аэродинамической трубе ЦАГИ показали эффективность выбранной технологии.
Одновременно с этим проводились исследования пассивного способа воздействия на трансзвуковое обтекание с помощью струйных вихрегенераторов. Вихри стабилизируют положение крыла, ослабляя тряску, передаёт
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