YouTube-канал Ctrl Shift Face опубликовал следующую часть фильма «Сияние», изменённого с помощью технологии Deepfake. Второй ролик с Джимом Керри в главной роли посвящён эпизоду с битой.
Как отметили пользователи в комментариях, на этот раз Deepfake справилась с задачей гораздо лучше. Некоторые предложили авторам «скорректировать» сразу весь фильм, поскольку Керри смотрится как гармоничная замена Николсону.
О первой части «Сияния» с Deepfake News.ru писал здесь.
В начале июня на канале появилось Deepfake-видео с Сильвестром Сталлоне в роли Т-800 в фильме «Терминатор 2: Судный день».
Ранее News.ru посвятил специальный материал приложению DeepNude и тому, почему пользователи так заинтересованы в фейковом откровенном контенте.