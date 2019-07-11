https://static.news.ru/photo/773ebd38-a3a7-11e9-84c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ctrl Shift Face/YouTube

YouTube-канал Ctrl Shift Face опубликовал следующую часть фильма «Сияние», изменённого с помощью технологии Deepfake. Второй ролик с Джимом Керри в главной роли посвящён эпизоду с битой.

Как отметили пользователи в комментариях, на этот раз Deepfake справилась с задачей гораздо лучше. Некоторые предложили авторам «скорректировать» сразу весь фильм, поскольку Керри смотрится как гармоничная замена Николсону.

О первой части «Сияния» с Deepfake News.ru писал здесь.

В начале июня на канале появилось Deepfake-видео с Сильвестром Сталлоне в роли Т-800 в фильме «Терминатор 2: Судный день».

Ранее News.ru посвятил специальный материал приложению DeepNude и тому, почему пользователи так заинтересованы в фейковом откровенном контенте.