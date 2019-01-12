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Новый iPhone станет самым быстрым в работе Wi-Fi

Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Американская компания Apple выпустит смартфон с самым скоростным беспроводным интернетом в мире. Новый iPhone оснастят Wi-Fi 6.

Новинка появится на рынке в 2019 году. Соединение с сетью будет происходит быстрее на 40%, чем в предыдущей версии iPhone. Кроме того, скорость передачи данных на каждого пользователя должна возрасти в четыре раза. Смартфон также будет иметь улучшенный Face ID и тройную основную камеру.

Ранее News.ru писал о планах компании Apple представить три новые модели iPhone осенью 2019 года. Одной из них станет преемник «бюджетного» iPhone XR.


#apple #смартфоны #ГАДЖЕТ
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