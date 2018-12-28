USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,280 $   Brent53.86 $ Bitcoin3,635.28 $
МОСКВА-7°C11:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Новое средство борьбы с объявлениями появилось в России

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Специальное покрытие, не позволяющее клеить бумагу к стенам и окнам, разработали в России.

Новинка изначально была предназначена для нанесения на линзы биноклей, чтобы те не запотевали. Это гидрофобное покрытие может помочь смыть краску с кафеля, где оно было нанесено. Спектр применения его очень широк.

«Это покрытие не дает еще и объявления клеить. Наш сотрудник недавно провел эксперимент — попробовал приклеить объявление к поверхности, обработанной этим покрытием, и у него ничего не вышло», — сообщил Попов.

Ранее News.ru писал о том, что современные зубные пасты и косметические средства являются разносчиками опасных бактерий. Также микроорганизмы распространяются через шампуни, гели для душа и любые моющие средства для уборки дома.


самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
происшествия 19:02, 27 декабря 2018
Учёные зафиксировали землетрясение на Аляске
наука 15:24, 26 декабря 2018
Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта
наука 13:46, 25 декабря 2018
Учёные МГУ продвинулись в поиске способа замедлить старение
Лента новостей
культура 11:06
Умер актёр «Клана Сопрано» и «Эйс Вентуры»
спорт 10:55
Овечкин сделал подарок болельщице на день рождения
наука 10:51
Орбиту МКС скорректируют
спорт 10:36
Скончался автор первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72»
в мире 10:35
Снежный шторм накрыл юго-восток США
Другие новости
технологии 09:44
Valve представила самые продаваемые игры года в Steam
технологии 08:40
Беспилотники в Москве начнут борьбу с коптерами
технологии 08:25
Очки для управления роботом на расстоянии появились в РФ
технологии 21:39
ЦБ проведёт стресс-тестирование ипотечных рынков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top