Новое средство борьбы с объявлениями появилось в России

https://news.ru/storage/news/ee611b4a113cbe3473aed55b65b06791/eb53b47c-ee38-4ba4-b004-eace4df7c55d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Специальное покрытие, не позволяющее клеить бумагу к стенам и окнам, разработали в России.

Новинка изначально была предназначена для нанесения на линзы биноклей, чтобы те не запотевали. Это гидрофобное покрытие может помочь смыть краску с кафеля, где оно было нанесено. Спектр применения его очень широк.

«Это покрытие не дает еще и объявления клеить. Наш сотрудник недавно провел эксперимент — попробовал приклеить объявление к поверхности, обработанной этим покрытием, и у него ничего не вышло», — сообщил Попов.

Ранее News.ru писал о том, что современные зубные пасты и косметические средства являются разносчиками опасных бактерий. Также микроорганизмы распространяются через шампуни, гели для душа и любые моющие средства для уборки дома.