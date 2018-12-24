Новое обновление iOS оставило пользователей без связи

https://news.ru/storage/news/9171414a645fe6ecc4125d778287423e/96956868-8a59-4f6d-a0f2-0e12d608a7de_850.jpg Ray Tang/Global Look Press

Владельцы iPhone по всему миру столкнулись с серьёзной проблемой. Пользователи жалуются, что после установки обновления iOS 12.1.2 они потеряли доступ к сотовым данным.

В описании обновления говорится, что оно «решает проблему, которая может повлиять на сотовую связь в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max». Но, как отметили пользователи Twitter, сейчас похожие трудности начали испытывать люди из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Однако больше всего пострадали жители США, сообщает Forbes.

You’re not the only one. After update 12.1.2, I had no cellular data. I tried inserting my SIM card again, hard resetting my device, and tried resetting the network settings. Nothing happened and the problem persists. — _Kev_ (@kevbruh) 22 декабря 2018 г.

— У кого-нибудь ещё возникли проблемы с Wi-Fi после вчерашнего обновления iOS 12.1.2 помимо меня?

— Ты не единственный. После iOS 12.1.2 у меня пропал доступ к сотовым данным. Я попытался снова вставить свою SIM-карту, сделал аппаратный сброс устройства и попытался сбросить настройки сети. Ничего не произошло, и проблема осталась.

@AppleSupport I updated to ios 12.1.2 and now I cant call or text / receive calls or texts, what do I do?????!!!?!?!?!????!???,?? pic.twitter.com/qjUIqMQors — han cman (@oddhannah) 20 декабря 2018 г.

@AppleSupport Я обновился до 12.1.2 и теперь не могу не звонить или писать/получать звонки или сообщения. Что мне делать?

Apple пока никак не прокомментировала возникшую ситуацию. Техподдержка компании советует пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, перезагрузить устройство и обновить настройки оператора. При этом, как стало известно изданию, разработчики уже начали бета-тестирование iOS 12.1.3, дата выхода которого остаётся неизвестной. Специалисты советуют владельцам iPhone не обновлять смартфоны, пока Apple не исправит ошибку.

Ранее News.ru сообщил, что корпорация может выпустить пятое поколение планшета iPad mini. Релиз устройства намечен на первую половину 2019 года.