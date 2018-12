Новое обновление iOS оставило пользователей без связи

Владельцы iPhone по всему миру столкнулись с серьёзной проблемой. Пользователи жалуются, что после установки обновления iOS 12.1.2 они потеряли доступ к сотовым данным.

В описании обновления говорится, что оно «решает проблему, которая может повлиять на сотовую связь в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max». Но, как отметили пользователи Twitter, сейчас похожие трудности начали испытывать люди из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Однако больше всего пострадали жители США, сообщает Forbes.

You’re not the only one. After update 12.1.2, I had no cellular data. I tried inserting my SIM card again, hard resetting my device, and tried resetting the network settings. Nothing happened and the problem persists.