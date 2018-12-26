Новая оптическая иллюзия озадачила Интернет

https://news.ru/storage/news/f08194e6b127ecc2bcc7961989346f77/f181157f-348e-4bc5-8b8d-e80f4b7d4a8d_850.jpg reddit.com/@mildlyinteresting

В Интернете активно обсуждают новую оптическую иллюзию. Речь идёт о фотографии, опубликованной на портале Reddit. На первый взгляд, на ней изображена бетонная стена. Но мнения пользователей неожиданно разделились: некоторые увидели на снимке пруд.

Позднее автор поста выложил ещё одну фотографию, сделанную с другого ракурса. На ней видно, что это всё-таки стена небольшой пристройки к дому.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи нашли оптическую иллюзию в видеорецепте. Комментаторы сравнили ролик с фантастическим фильмом «Интерстеллар».