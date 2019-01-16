Nike представила новые кроссовки с автошнуровкой

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Компания Nike показала баскетбольные кроссовки Nike Adapt BB с функцией автоматической шнуровки. Спортсмены смогут управлять ею при помощи кнопок на обуви либо специального приложения Nike Adapt.

«Мы преднамеренно выбрали баскетбол в качестве первого вида спорта для Nike Adapt из-за требований, которые спортсмены предъявляют к своей обуви… Способность быстро менять форму, ослабляя обувь для усиления кровотока, а затем снова затягивая ее, — ключевой элемент, который, по нашему мнению, улучшит игру спортсмена», — говорит креативный директор по инновациям Nike Эрик Авар.

В приложении пользователи смогут отрегулировать шнуровку вручную. Например, выставить настройки таким образом, чтобы во время тайм-аута она была ослабленной, а при возвращении игрока на площадку возвращалась к рабочему режиму. Как отмечает Nike, в будущем компания будет выпускать обновления с новыми функциями и возможностями.

Моторчик Nike Adapt BB для автошнуровки использует аккумулятор на 505 мАч. Для подзарядки кроссовок (одного раза должно хватить на 10–20 дней использования) компания добавила беспроводную зарядку стандарта Qi. Стоимость Nike Adapt BB составит $350. Они поступят в продажу 16 февраля.

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