Нейросети станут центральной темой форума «Армия»

https://news.ru/storage/news/c23a3278a506f680c86bc267af0c03b8/6e75f7ae-c322-426a-bc64-2ac4efaa8101_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу

Искусственный интеллект и его использование в комплексах и системах вооружений станут одной из центральных тем следующего форума «Армия». Подготовка к проведению мероприятия уже началась, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что в прошлогоднем форуме приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных. Было продемонстрировано более 26 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет. Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы.