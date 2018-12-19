Нейросети станут центральной темой форума «Армия»

Искусственный интеллект и его использование в комплексах и системах вооружений станут одной из центральных тем следующего форума «Армия». Подготовка к проведению мероприятия уже началась, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Министр подчеркнул, что в прошлогоднем форуме приняли участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций, в том числе 84 зарубежных. Было продемонстрировано более 26 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет. Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы.