https://static.news.ru/photo/47a4089e-a640-11e9-9e17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ESA/Twitter.com/Global Look Press

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Её пользователи не имеют возможности использовать навигационные сигналы с космических аппаратов.

До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. Сигналы не должны использоваться [для определения местоположения], — сообщил центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы.

Galileo создана Европейским союзом и является одной из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Также в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Орбитальная группировка Galileo состоит из 26 спутников, 22 из которых рабочие, два проходят лётные испытания и два не функционируют по целевому назначению.

Как ранее писал News.ru, навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, был введён в эксплуатацию.