Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Её пользователи не имеют возможности использовать навигационные сигналы с космических аппаратов.
До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. Сигналы не должны использоваться [для определения местоположения], — сообщил центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы.
Galileo создана Европейским союзом и является одной из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Также в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Орбитальная группировка Galileo состоит из 26 спутников, 22 из которых рабочие, два проходят лётные испытания и два не функционируют по целевому назначению.
Как ранее писал News.ru, навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, был введён в эксплуатацию.