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NASA поможет бизнесмену из РФ изучить спутник Сатурна

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Фонд российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Starshot Foundation заключил соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Речь идёт о сотрудничестве в подготовке запуска зонда для поиска признаков жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.

Соглашение предусматривает «установление партнёрства и взаимодействия в деле реализации фондом Breakthrough финансируемого частным образом плана экспедиции по пролёту мимо Энцелада», передаёт телеканал NBC.

Как заявил представитель NASA Дэвид Шурр, агентство предоставит фонду Мильнера доступ к отзывам и заключениям своих экспертов.

Основные детали экспедиции уже проработаны. Космический зонд по размерам будет сравнительно небольшим, что позволит запустить его на доступной по цене ракете-носителе.

По мнению планетолога Криса Маккея из исследовательского центра Эймса в NASA, реализация проекта займёт менее 10 лет. Он ориентировочно обойдётся в $60 млн. Как отметил Маккей, если бы NASA решило реализовать подобный проект самостоятельно, это обошлось бы в 15 раз дороже и потребовало бы вдвое больше времени.

Как писал в ноябре News.ru, Юрий Мильнер намерен организовать частную миссию к Энцеладу. NASA выделит $70 тысяч на разработку проекта. В июне сообщалось, что на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружены сложные органические молекулы в воде из гейзеров.


#космос #спутник #NASA #СОГЛАШЕНИЕ #сатурн
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