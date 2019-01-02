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МВД РФ начнёт переход на российские компьютеры и ПО

Сергей Гунеев/РИА Новости

технологии [ версия для печати ]

Российские правоохранители начнут переход на вычислительные комплексы и программное обеспечение производства РФ в 2019 году. В МВД отметили, что ведомство постоянно проводит работу по замене ПО на отечественное.

При этом министерство уточнило, что все средства защиты информации МВД произведены российскими компаниями. В настоящее время полигон по тестированию и апробации отечественной компьютерной техники развёрнут на базе УМВД по Калужской области, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает необходимым запретить чиновникам пользоваться компьютерами, не прошедшими проверку безопасности. В частности, предлагается ввести ограничения для тех, кто работает с информацией ограниченного доступа.


#россия #МВД #компьютеры
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