https://static.news.ru/photo/4ba7e3d8-96c9-11e9-b288-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский сотовый оператор МТС принял решение впервые за 13 лет обновить слоган компании и изменить логотип.

Как говорится в сообщении компании, ребрендинг отражает новую стратегию по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках.

Теперь фирменное яйцо МТС поменяет цвет — оно станет красным. Кроме того, шрифт букв изменён на более крупный и жирный. Центральным элементом будет красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа оператора.

Новым слоганом станет «Быть лучше каждый день» вместо используемого в настоящее время «Ты знаешь, что можешь!», сообщает РБК.

По словам вице-президента МТС по маркетингу Вячеслава Николаева, все услуги и сервисы, которые сегодня есть у компании, будут разбиты на несколько категорий: Mobile, Ticketland (продажа билетов на концерты и спектакли), Cashaback, «Банк», Home, ТВ, SmartMed и Smart Education.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сотового оператора МТС на 100 тысяч рублей за недостоверную информацию о тарифе «Тарифище». Ведомство пришло к выводу, что реклама создавала у потребителей впечатление о действии тарифа на всей без исключения территории РФ, что не соответствовало действительности.