Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

https://news.ru/storage/news/dfc7c87ae1d5b1e76d506b8d5610f368/686fd710-f4d4-4ce9-a489-367ec947833b_850.jpg Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Портал 91mobiles поделился новыми изображениями складного смартфона Motorola RAZR. Дизайн устройства был взят из патента, зарегистрированного в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Motorola RAZR 2019 foldable phone's likely design revealed in patent filinghttps://t.co/zQb0T7SSeN — 91mobiles (@91mobiles) 21 января 2019 г.

Аппарат может получить широкие рамки и классическую монобровь, в которой будет размещён динамик. Судя по патенту, производитель не будет оснащать RAZR фронтальной камерой. Смартфон сможет складываться при помощи механического шарнира, который будет спрятан под гибким дисплеем.

На задней панели девайса расположен дополнительный небольшой дисплей, как у оригинального телефона Motorola RAZR V3. Вероятно, он будет служить для отображения уведомлений о звонках и сообщениях. Над экраном разработчик намерен поместить основную камеру, в то время как под ним — сканер отпечатков пальцев.

О возрождении культовой «раскладушки» News.ru написал 16 января. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что компания Lenovo, заключившая соглашение с Verizon на эксклюзивную продажу устройства в США, намерена выпустить складной смартфон в феврале. При этом разработчики всё ещё тестируют аппарат, в связи с чем дата начала продаж может измениться. За возрождённый RAZR пользователям придётся заплатить $1500.

Первый патент на складной смартфон Motorola пользователи обнаружили в августе 2018 года, и по сравнению с новым документом аппарат претерпел небольшие изменения.