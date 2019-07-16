https://static.news.ru/photo/c8eda8a8-a797-11e9-b850-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участки путей 11 линий столичной подземки оснастили системой, уменьшающей вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.

Вместо шпал при строительстве путей используют бетонные блоки, уложенные на эластичные прокладки в резиновых чехлах. В частности, увидеть это пассажиры могут на станциях «Спартак», «Свиблово», «Бауманская» и других, сообщает « Москва 24 ».

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что срок службы путей, построенных с применением технологии, составит 40 лет до проведения капремонта.

Ранее News.ru писал, что станция «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичной подземки будет оформлена в стиле среднеазиатского дворца. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Потолок украсят плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевёрнутых арок с зубцами.