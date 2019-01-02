USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C19:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Московская «Тройка» подружилась с Samsung Pay

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

технологии [ версия для печати ]

Приложение «Метро Москвы» для Android получило поддержку сервиса мобильных платежей Samsung Pay. Пополнять баланс на проездной карте «Тройка» и социальные карты, а также приобретать абонементы станет удобнее.

Подобная функция уже существует для смартфонов на базе iOS, где приложение интегрировали с Apple Pay.

Нововведение будет официально доступно с середины января.

«Удобство этой функции в том, что при подтверждении платежа теперь не нужно вводить проверочный код, как это происходит при оплате банковской картой», — цитирует пресс-служба мэра Москвы первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова.

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, приложение в смартфоне на базе Android необходимо обновить до последней версии.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» теперь обходится в 38 рублей вместо 35. Выросла стоимость и абонементов.


#москва #цены #тройка #общественныйтранспорт
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
технологии 16:20, 2 января 2019
Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году
общество 01:34, 2 января 2019
Билеты на проезд подорожали в Москве
общество 15:16, 31 декабря 2018
Новогодняя фотобудка появилась в московском метро
Лента новостей
спорт 19:31
Березуцкие и Слуцкий наконец воссоединятся
культура 19:30
Садальский заявил, что кино - не дело РПЦ
общество 19:26
Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах
в мире 19:23
Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
Другие новости
технологии 16:20
Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году
технологии 13:43
МВД РФ начнёт переход на российские компьютеры и ПО
технологии 10:00
Каким будет смартфон в 2019 году
News.ru уместил все будущие новшества на одной инфографике
технологии 09:29
Владельцы ряда смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top