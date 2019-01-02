Московская «Тройка» подружилась с Samsung Pay

https://news.ru/storage/news/c123411a8e04b27776571b5ceb172eb0/fc0faf51-53b9-4f28-991c-492a9d7e6936_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Приложение «Метро Москвы» для Android получило поддержку сервиса мобильных платежей Samsung Pay. Пополнять баланс на проездной карте «Тройка» и социальные карты, а также приобретать абонементы станет удобнее.

Подобная функция уже существует для смартфонов на базе iOS, где приложение интегрировали с Apple Pay.

Нововведение будет официально доступно с середины января.

«Удобство этой функции в том, что при подтверждении платежа теперь не нужно вводить проверочный код, как это происходит при оплате банковской картой», — цитирует пресс-служба мэра Москвы первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова.

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, приложение в смартфоне на базе Android необходимо обновить до последней версии.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» теперь обходится в 38 рублей вместо 35. Выросла стоимость и абонементов.