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Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе Сколтеха совместно с техническим комитетом «Кибер-физические системы» разработал проект российского стандарта в сфере интернета вещей. Он позволит создать единую систему учёта ресурсов ЖКХ с помощью «умных» приборов.

Проект регулирует организацию радиоканалов между устройствами, передающими информацию, и сетевыми шлюзами. В настоящее время в этой области представлен ряд российских и международных протоколов радиосвязи, однако не все они совместимы между...