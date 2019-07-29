Кибермошенники одного из хакерских объединений Magecart разработали новую программу-скиммер. Заражённые этим софтом сайты перенаправляют пользователя на поддельные домены Google, где злоумышленники получают доступ к данным платёжных карт.
По данным компании Sucuri, для маскировки вредоносных серверов хакеры используют интернационализованные доменные имена, которые содержат символы национальных алфавитов.
Например, мошенники могут заменить латинскую «a» на кириллическую. Пользователь такую подмену, скорее всего, не заметит, передаёт «
Ранее News.ru писал, что банковские данные физлиц многократно выросли в цене на чёрном рынке за первое полугодие 2019 года. Это может быть связано с ростом цены банковской тайны из-за увеличения спроса на банковские данные клиентов, хакерских атак и активизации работы кредитных организаций по борьбе с утечкой информации.