https://static.news.ru/photo/28d45500-9fa5-11e9-8af6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Специалисты по кибербезопасности компании CSIS раскрыли новое мошенническое приложение для смартфонов на системе Android. Его жертвами уже могли стать миллионы человек.

Пользователям предлагается скачать в магазине Google Play приложение «Updates for Samsung» («Обновления для Samsung») с различными улучшениями для смартфона от якобы официальных разработчиков. Однако после установки приложения пользователи попадают на сайт update.com, который и создан для их обмана, сообщает портал Medium .

На сайте публикуются статьи и новости про Android, позволяющие снизить бдительность пользователей. Также в некоторых разделах приложения размещены рекламные блоки. Они мешают пользованию смартфоном, а удалить их с экрана предлагается за $9. Кроме того, предлагается годовая подписка на обновления за $34,9. При этом оплата услуг идёт не через Google Pay, а приложение получает информацию о кредитной карте пользователя.

Эксперты подсчитали, приложение скачено более 10 млн раз, неизвестно лишь в скольких случаях пользователи переводили деньги.

Ранее News.ru сообщал, что компания Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную операционную систему HongMeng OS или Oak OS, которая должна стать возможной заменой Android. Основными темами презентаций станут технология сетей пятого поколения (5G) и Интернет вещей.