https://static.news.ru/photo/34335920-a2ff-11e9-a2e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Монако официально стало первым европейским государством, территория которого полностью покрытая сетью 5G. Поставкой оборудования для реализации проекта занималась китайская компания Huawei.

Это [покрытие Монако] позволяет нам создать торговую витрину в ряде областей, в частности, связывая разработку 5G с технологий «умного города»… Это может служить моделью для других операторов и государств, — цитирует France 24 заместителя председателя совета директоров Huawei Гуо Пинга.

Китайская компания и Monaco Telecom, принадлежащая французскому миллиардеру Ксавье Нилу, подписали соглашение о реализации проекта по покрытию 5G в сентябре 2018 года. Примечательно, что Монако представляет собой карликовое государство — его площадь составляет 2,02 кв. км.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei в течение нескольких месяцев ведёт переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.