https://static.news.ru/photo/b9eecca8-9345-11e9-8010-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рекордный рост мобильного интернет-трафика зафиксировали в России в первом квартале 2019 года. Пользователи скачали и передали более 3,3 млрд Гб, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, и почти столько же, как за весь 2016-й.

По словам экспертов, рост трафика вызван несколькими факторами, включая повышение качества видео, безлимитными тарифами, а также развитием Интернета вещей и облачных сервисов. При этом спрос на сотовую голосовую связь снизился — продолжительность общения по мобильным телефонам за 12 месяцев сократилась почти на 3%.

Общий объём интернет-трафика в России за первый квартал 2019 года составил 11,1 млрд Гб, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Минкомсвязи.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что Рунет никогда не ограничат от глобальной сети Интернет, она является открытой по определению.