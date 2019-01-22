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Минпромторг выложил видео создания Aurus

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Министерство промышленности и торговли РФ выложило в соцсети видеоролик о том, как создавался автомобиль «Аурус».

«Создана не просто новая российская машина — созданы мощности и компетенции для серийного производства надёжных автомобилей», — говорится в пояснении к видео.

В проекте приняли участие лучшие российские инженеры и конструкторы. Автомобили бренда построены на единой модульной платформе, которая позволяет менять колёсную базу, длину и даже тип автомобиля. Все автомобили линейки — гибридные, мощные двигатели V8 и V12 работают вместе с электромотором.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин показал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси новые российские автомобили «Аурус». В одном из них они даже проехались по трассе Сочи Автодром. Во время осмотра автомобилей пояснения давал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. На базе этого Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института и была создана российская марка представительских автомобилей «Аурус».


#Минпромторг #автомобиль
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