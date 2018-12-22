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Минкомсвязь обещает россиянам ТВ нового поколения

Zamir Usmanov/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внедрить ТВ нового поколения, сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.

«Жизнь не стоит. Сегодня уже есть телевидение высокой четкости и телевидение сверхвысокой четкости 4H, и мы сегодня думаем над следующим этапом — каким образом начать трансляции нового поколения еще более высокого качества», — заявил чиновник.

РФ практически полностью перешла на цифровое вещание. Последний объект, 5040-й по счёту, запустили в посёлке Видяево Мурманской области. Отключение аналогового сигнала произойдёт 3 июня 2019 года. Пионером же в данной области стал посёлок Ванино на побережье Тихого океана 27 декабря 2010 года. Сейчас «цифра» охватывает 98% населения страны.

Ранее News.ru писал о желании Роскосмоса создать собственный круглосуточный телеканал. Контент для него будет снимать студия госкорпорации.


#телевидение #Минкомсвязь
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