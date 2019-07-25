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Компания Microsoft случайно выпустила внутреннюю версию Windows 10.

Новинка обновилась на 32-битных устройствах. Эта версия предназначалась только для внутреннего пользования, поэтому компания её быстро отозвала. Однако участники программы Windows Insider успели оценили новый дизайн. Они рассказали, что переработанное меню «Пуск» лишили «живых тайлов» Microsoft Live Tiles.

Руководитель программы Windows Insider Дона Саркар сообщила, что по факту утечки проводится внутреннее расследование, передаёт ExtremeTech .

Как ранее писал News.ru, Microsoft отказалась от идеи выпуска сразу двух игровых консолей следующего поколения. Производитель работал над устройствами с кодовыми названиями Anaconda и Lockhart, но в итоге решил сосредоточиться на высококлассной версии.