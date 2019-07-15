https://static.news.ru/photo/515dc070-a6d9-11e9-aadd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft изменила срок удаления неактивных аккаунтов. Разработчики сократили его с пяти до двух лет, и пользователям будет необходимо заходить в учётную запись как минимум один раз в 24 месяца.

В противном случае, когда Microsoft заметит, что аккаунт был заброшен, то она его закроет. Учётные записи с активными подписками, остатком денежных средств, а также те, с которых производились покупки, будут автоматически защищены от удаления.

Изменения вступят в силу с 30 августа.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft Word для операционной системы Android преодолел отметку в 1 млрд загрузок. Для компании приложение стало первым, достигшим такого высокого результата.