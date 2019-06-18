Разработчики попросили юзеров пройти опрос, включающий вопросы об использовании клавиатуры с клавишей Office, сочетаний с ней, а также возможность оценить дизайн возможного нововведения. Microsoft, предположительно, тестирует концепт вместе с майским обновлением операционной системы.
В качестве замены компания может использовать правую кнопку Windows или клавишу для вызова контекстного меню, которые разработчики используют уже 25 лет с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural.
Ранее News.ru рассказал, что Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei. В компании уточнили, что речь идёт об устройствах, оставшихся на складе, а не о новых поступлениях.