https://static.news.ru/photo/034cdfca-91d4-11e9-b4b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания Microsoft рассматривает возможность добавить новую отдельную клавишу Office на клавиатуры. Её концепт пользователи заметили в рамках внутреннего теста.

save a copy, just in case pic.twitter.com/zstZBj1zgO — WalkingCat (@h0x0d) 18 июня 2019 г.

Разработчики попросили юзеров пройти опрос, включающий вопросы об использовании клавиатуры с клавишей Office, сочетаний с ней, а также возможность оценить дизайн возможного нововведения. Microsoft, предположительно, тестирует концепт вместе с майским обновлением операционной системы.

В качестве замены компания может использовать правую кнопку Windows или клавишу для вызова контекстного меню, которые разработчики используют уже 25 лет с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft возобновила продажи ноутбуков Huawei. В компании уточнили, что речь идёт об устройствах, оставшихся на складе, а не о новых поступлениях.