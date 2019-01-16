МЭР раскритиковало идею ФАС о блокировке сайтов

https://news.ru/storage/news/00bf1b967c0685223ed18c9a9d435280/3132bb97-3a5e-4d8d-ad91-14d7a7212527_850.jpg Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложение Федеральной антимонопольной службы о блокировке сайтов и приложений при нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно поправкам службы в административный кодекс, в случае нарушения IP-адреса компании могут быть заблокированы на срок до 90 дней.

В МЭР заявили, что подобная норма приведёт не только к негативным последствиям для участников рынка, но и к необоснованным расходам в бюджете, передаёт РБК.

Как писал News.ru ранее, Google в полном объёме выполняет условия мирового соглашения с ФАС по делу о приложениях на основе операционной системы Android. В антимонопольной службе уточнили, что корпорация уже выплатила предписанный ей штраф, который был направлен в федеральный бюджет. В 2015 году на неё пожаловался «Яндекс».