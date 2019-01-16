МЭР раскритиковало идею ФАС о блокировке сайтов

Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложение Федеральной антимонопольной службы о блокировке сайтов и приложений при нарушении антимонопольного законодательства.
Согласно поправкам службы в административный кодекс, в случае нарушения IP-адреса компании могут быть заблокированы на срок до 90 дней.
В МЭР заявили, что подобная норма приведёт не только к негативным последствиям для участников рынка, но и к необоснованным расходам в бюджете, передаёт РБК.
Как писал News.ru ранее, Google в полном объёме выполняет условия мирового соглашения с ФАС по делу о приложениях на основе операционной системы Android. В антимонопольной службе уточнили, что корпорация уже выплатила предписанный ей штраф, который был направлен в федеральный бюджет. В 2015 году на неё пожаловался «Яндекс».