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МЭР раскритиковало идею ФАС о блокировке сайтов

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Минэкономразвития дало отрицательное заключение на предложение Федеральной антимонопольной службы о блокировке сайтов и приложений при нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно поправкам службы в административный кодекс, в случае нарушения IP-адреса компании могут быть заблокированы на срок до 90 дней.

В МЭР заявили, что подобная норма приведёт не только к негативным последствиям для участников рынка, но и к необоснованным расходам в бюджете, передаёт РБК.

Как писал News.ru ранее, Google в полном объёме выполняет условия мирового соглашения с ФАС по делу о приложениях на основе операционной системы Android. В антимонопольной службе уточнили, что корпорация уже выплатила предписанный ей штраф, который был направлен в федеральный бюджет. В 2015 году на неё пожаловался «Яндекс».


#ФАС #минэкономразвития
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