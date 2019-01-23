Meizu представила смартфон без отверстий и разъёмов

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Компания Meizu анонсировала новый смартфон Meizu Zero. Его главная особенность заключается в отсутствии каких-либо отверстий или разъёмов.

Устройство оснащено двойной основной камерой на 12 и 20 Мп, селфи-камерой на 20 Мп и 5,99-дюймовым AMOLED-дисплеем, который одновременно выполняет три функции: сканирует отпечатки пальцев и выполняет роль динамика и микрофона. Смартфон также получил процессор Snapdragon 845, поддержку Bluetooth 5.0 и беспроводной зарядки мощностью 18 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Из-за своей особенности в устройстве используется eSIM, а в качестве боковых кнопок выступает сенсорная панель Virtual Side Button, определяющая силу нажатия на неё. Компания пока не раскрывает подробности об оперативной и внутренней памяти и ёмкости аккумулятора.

Meizu Zero будет доступен в двух цветах (чёрном и белом), но производитель на данный момент не готов назвать дату поступления устройства в продажу.

Ранее сооснователь и президент Xiaomi Лин Бин опубликовал видео, где продемонстрировал смартфон с гибким экраном. Он подчеркнул, что пока это не коммерческая модель, а инженерный прототип устройства.