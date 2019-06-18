https://static.news.ru/photo/b44b5886-91b3-11e9-872a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Мобильный оператор «МегаФон» объявил о запуске специальной платформы «МегаФон Поиск» для поиска пропавших людей. Разработка, протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт», использует технологию анализа «больших данных», значительно сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей.

«МегаФон Поиск» — это новое слово в технологиях поиска. Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку, — рассказал координатор ПСО «Лиза Алерт» Олег Леонов.

В рамках пилотного проекта с АНО «Центр поиска пропавших людей», прошедшего с 24 марта по 18 июня, система помогла в поиске более 60 человек. Среднее количество номеров, на которые производились рассылки в рамках одной кампании, достигло 2000 (при этом минимальное количество составило 33, а максимальное — 3209). Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) занимало около двух минут.

Ранее News.ru рассказал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Ростелекома» из-за нарушения закона о защите конкуренции по заявлению «МегаФона».